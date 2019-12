Pavla Kutnerová aus Düsseldorf : Caritas-Altenpflegerin trainiert mit DEG-Stars

Düsseldorf Die Tschechin Pavla Kutnerová bekam einen besonderen Traum erfüllt: ein Training mit den Spielern der DEG. Die 37-Jährige Altenpflegerin schlug sich nicht schlecht – kein Wunder, denn in ihrer Heimat kann sie auf große Erfolge im Eishockey zurückblicken.

Dabei musste sie zu Beginn ihrer Karriere erst ihre Eltern vom Eishockey überzeugen. „Sie meinten, dass ich als Mädchen kein Eishockey spielen sollte“, erzählt sie. Aber davon ließ sie sich nicht abbringen und startete in der Damenliga durch. Doch mit dem sich langsam ankündigenden Ende ihrer Karriere kam vor vier Jahren auch ein Berufs- und Ortswechsel. Die gelernte Köchin – vom Profisport kann sie nicht leben – schulte um zur Altenpflegerin und arbeitet seitdem im Caritas-Altenzentrum St. Josef in Oberbilk. Dreimal die Woche trainiert sie noch für ihre sporadischen Einsätze in der Heimat. Dabei hatte sie schon lange den Wunsch, einmal mit den Profis von der DEG zu trainieren. Zu ihrem Glück pflegt ihr Arbeitgeber gute Kontakte zu dem Eishockeyclub. Denn seit vielen Jahren lädt die Caritas ihre Mitarbeiter einmal im Jahr zu einem Spiel der DEG ein, so auch wieder beim Heimspiel gegen Augsburg, zu dem rund 2000 Mitarbeiter der Caritas in den Dome kamen. Und diesen Anlass nutzte Caritas-Vorstand Henric Peeters, um einmal vorsichtig nachzufragen, ob seine Mitarbeiterin im Rahmen dieses Events nicht einmal mit den Profis trainieren würde. Bei der DEG kam die Idee gut an, so dass Pavla Kutnerová zwei Tage vor dem Spiel mit den Spielern Alexander Barta, Patrick Buzás, Bernhard Ebner und Tobias Eder ihre Torhüterfähigkeiten unter Beweis stellen durfte.