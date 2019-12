Sebastianus Schützen in Düsseldorf : Ernst-Toni Kreuels (70) ist neuer Oberst

Sebastianus Schützen in Düsseldorf

Düsseldorf Seit rund 20 Jahren hatte Kreuels an der Seite seines Vorgängers Günther Pannenbecker gestanden und eine Vielzahl von Aufgaben erfüllt – der Schützenkamerad stammt aus der Gesellschaft König Friedrich von 1888. Nun ist er selber Oberst.

Er ist Schütze seit mehr als 40 Jahren, gehörte bereits als bisheriger Oberstleutnant dem erweiterten Vorstand an, und jetzt ist Ernst-Toni Kreuels (70) Oberst des St. Sebastianus Schützenvereins Düsseldorf 1316. Er ist damit Nachfolger des in diesem Jahr abgetretenen Günther Pannenbecker. Ernst-Toni Kreuels wurde von der sogenannten Vorsitzerversammlung des Vereins mit überwältigender Mehrheit gewählt. Lothar Inden, 1. Chef der St. Sebastianer von 1316, sagt: „Ernst-Toni Kreuels überzeugt in jeder Hinsicht menschlich und charakterlich.“