Pop-up-Store in Düsseldorf : Youtube-Star Paola Maria eröffnet Shop in den Schadow Arkaden

Die Youtuberin Paola Maria in ihrem Store in den Schadow Arkaden. Foto: Daniel Schrader

Düsseldorf Bei Youtube unterhält Paola Maria Millionen Nutzer mit ihren Videos, in Düsseldorf will sie ihre Fans nun mit ihrer Modekollektion erreichen.

Es fühle sich immer noch ein wenig unwahr an, erzählt die Youtuberin Paola Maria. Und damit meint sie den ersten Pop-up-Store ihrer Modelinie „Pamari“, den sie in den Schadow Arkaden eröffnet hat. Seit einer Woche werden dort Dessous und Sportbekleidung verkauft. Jedes Kleidungsstück wurde von ihr mitdesignt. Die Kollektion zeichnet sich vor allem durch eine schlichte, in Schwarz gehaltene Optik aus. „Sie ist wie mein eigener Kleiderschrank, den ich mit meinen Fans teile.“ Und von diesen waren viele am Freitagabend vor Ort, als der Youtube-Star persönlich in dem Laden vorbeischaute. Warum die Wahl-Kölnerin ausgerechnet Düsseldorf für ihr Geschäft ausgewählt hat? „Ich habe mich sofort in die Location verliebt“, erzählt sie. Vorerst soll „Pamari“ bis zum 31. Januar geöffnet sein, bei Erfolg sei aber eine Verlängerung möglich.