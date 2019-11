Handel in Düsseldorf : Schadow Arkaden bald unter neuer Leitung

Düsseldorf Jan Schnatmann hat den Kaufhof an der Kö als Managing Director neu ausgerichtet. Im neuen Jahr wird er Geschäftsführer der Rheingrund Immobilien-Verwaltungs GmbH und damit auch Manager des Einkaufszentrums im Herzen der Stadt.

Der bisherige Managing Director der Galeria Kaufhof an der Kö, Jan Schnatmann, wird neuer Geschäftsführer der Rheingrund Immobilien-Verwaltungs GmbH und verantwortet damit auch die Schadow Arkaden in der Stadtmitte. Er tritt zum 1. Januar 2020 die Nachfolge von Harald Feit an, der die Geschicke des Einkaufszentrums seit dessen Eröffnung im Mai 1994 gelenkt hat.

Der 32-jährige Schnatmann war drei Jahre in der leitenden Position beim Kaufhof an der Kö tätig und richtete das Haus erfolgreich neu aus. Nun soll er die Schadow Arkaden durch die Herausforderungen für den stationären Einzelhandel führen und sie erfolgreich für die Zukunft aufstellen. „Ich freue mich sehr, dass wir Jan Schnatmann für die Schadow Arkaden gewinnen konnten“, sagt der stellvertretende Vorsitzende der Geschäftsführung der Rheinische Post Mediengruppe, Patrick Ludwig. „Die gesamte Einzelhandels-Branche, aber insbesondere auch der Standort rund um die Königsallee, ist derzeit im Umbruch.“ Schnatmann freut sich auf die Aufgabe: „Die Schadow Arkaden sind ein hoch frequentiertes Einkaufszentrum in hervorragender Lage“, sagt er über den neuen Arbeitsplatz. Harald Feit wird bis zu seinem offiziellen Ausscheiden am 30. Juni den Übergang begleiten.