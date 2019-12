@meinduesseldorf bei Instagram : Mit 30 Pflanzen auf 56 Quadratmetern

Düsseldorf Auf Youtube hat Sotiris Christou einen eigenen Pflanzen-Channel. Dort gibt der Düsseldorfer Tipps für den grünen Daumen. In dieser Woche zeigt er die Stadt aus seinem Blickwinkel auf @meinduesseldorf bei Instagram.

Eine Monstera, auch bekannt als Fensterblatt, war die erste Pflanze, die sich Sotiris Christou in sein Wohnzimmer in Pempelfort gestellt hat. Heute hat er über 30 in seiner 54 Quadratmeter großen Wohnung. „Es ist ein tolles Gefühl, eine Pflanze wachsen zu sehen“, sagt der 24-Jährige. „Besonders stolz bin ich auf neue Blätter.“ In dieser Woche übernimmt er den Instagram-Account der Rheinischen Post, @meinduesseldorf. Seit vier Jahren lebt Christou in Düsseldorf, ursprünglich kommt der Maschinenbau-Student aus einem kleinen Dorf auf der Insel Zypern. Bei einem Schulwettbewerb gewann er eine Sprachreise nach Deutschland. Schnell stand für ihn fest: Hier möchte er studieren und noch mehr Zeit verbringen.