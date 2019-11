Düsseldorfer DEG-Spieler und Musiker : Leon Niederberger präsentiert seinen neuen Song

Düsseldorf Leon Niederberger ist nicht nur zurück auf dem Eis, sondern auch wieder am Mikro. Im Januar erscheint seine neue Single „Opposit“, die er jetzt in Düsseldorf präsentiert hat – bei seinem ersten Live-Konzert.

Auf dem Eis ist Leon Niederberger der selbstbewusste Stürmer, doch am Donnerstagabend schlotterten dem 23-Jährigen ein wenig die Knie. „Ich bin schon ziemlich aufgeregt“, sagte er mit leiser Stimme. Denn an diesem Abend hatte er sein erstes Live-Konzert in dem Düsseldorfer Modegeschäft Jades. Vor vielen Fans und natürlich auch einigen Mitspielern wie seinem Bruder Mathias präsentierte er vier seiner Songs. Darunter auch seine neue Single „Opposite“, die im Januar erscheinen wird. Zwar hatte Leon in diesem Jahr im ZDF Fernsehgarten schon einmal einen Auftritt vor einem weit größeren Publikum, doch sang er dieses Mal zum ersten Mal live ohne Playback vor Zuschauern.