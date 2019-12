Buchpräsentation in Düsseldorf : Frauen im Fokus

Düsseldorf Jeannette Gräfin Beissel von Gymnich und Claudia Ast stellten in Düsseldorf ihr Buch „Starke Frauen vor“. Dazu gab es einen Vortrag von einer ambitionierten Lokalpatriotin.

Jeannette Gräfin Beissel von Gymnich schrieb schon viele Bücher und hat einige Verbindungen zur Landeshauptstadt. In ihrem aktuellen Werk widmet sie sich dem Thema „Starke Frauen“, die Fotos dazu machte Claudias Ast. Es entstanden 31 eingängige Porträts von Unternehmerinnen und anderen Frauen in Führungspositionen – darunter auch Düsseldorferinnen. In der UBS-Niederlassung an der Kasernenstraße stellte das Doppel sein Werk vor.