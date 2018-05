Düsseldorf : Stadtgeschichte per App mobil entdecken

Düsseldorf Über die Weiterentwicklung der App für an Geschichte interessierte Bürger "HistoriaApp by HHU" berichtet am kommenden Dienstag der Leiter des Projekts Jan Niko Kirschbaum in der Mahn- und Gedenkstätte an der Mühlenstraße 29. Die App wurde vor elf Monaten veröffentlicht, mit ihr lassen sich Touren zur allgemeinen sowie zur NS-Geschichte unternehmen. Motto: Geschichte hinterlässt ihre Spuren nicht nur in Büchern, sondern auch an Orten in der Stadt, die man besuchen kann.

Geschichte soll so anschaulich und sichtbar werden. "Alles, was man hierfür braucht, ist ein Smartphone und die Lust, in Düsseldorf auf eine Entdeckungsreise zu gehen", sagt Kirschbaum. Sofern es das Wetter erlaubt, können die Teilnehmer am Dienstag die Anwendung bei einer Tour praktisch erproben. Die App ist in den Stores für die Betriebssysteme Android und iOS kostenfrei downloadbar.

(jj)