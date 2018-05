Mein Düsseldorf: Gibt es das? Ein Baustellen-Management?

Düsseldorf Das Bild der Stadt wird schon seit Jahren von Kränen geprägt, und ihr Verkehr von Straßen-Baustellen behindert. Das könnte harmloser ablaufen, gäbe es eine bessere Planung.

Bisweilen erlebt man auf Düsseldorfs Straßen Szenen, von denen man bisher dachte, sie seien entweder Kulisse für "Verstehen Sie Spaß?" oder Teil eines Monty-Python-Films, also von allerschrägstem, bösem Humor. Ein Beispiel: Neulich war der Nikolaus-Knopp-Platz Richtung Oberkassel gesperrt, der Verkehr wurde über die dortige Linksabbiegerspur umgeleitet und sollte sich wohl über die Schießstraße und schließlich Hansaallee neue Wege suchen. Diese Spur jedoch ist eher für ein geringes Verkehrsaufkommen konzipiert, denn die meisten Fahrzeuge rollen normalerweise geradeaus. Daher sind die beiden Ampeln entsprechend geschaltet - die für geradeaus hat eine lange Grünphase, die nach links eine kurze, um den Gegenverkehr nicht allzu lange aufzuhalten. Gut so, jedenfalls in baustellenlosen Zeiten. Nun jedoch war die Hauptspur geschlossen, alles musste nach links. In einem vernünftig tickenden Hirn käme nun gewiss die Idee auf, die Ampelschaltung den neuen Bedürfnissen anzupassen. Aber, wer auch immer zuständig war, er hatte offenbar eine andere Denke in seinem Oberstübchen, womöglich auch gar keine - denn die Ampel für den nunmehr massenhaft anfallenden Linksverkehr schaltete brav wie immer: ausführlich Rot, kurz Grün. Und die für den - allerdings gerade nicht stattfindenden - Geradeausverkehr leuchtete brav meistens grün, manchmal rot. Da staunt der Autofahrer, schielt nach verborgenen Kameras und hofft, dass gleich Guido Cantz um die Ecke kommt, um das grausame Spiel aufzulösen. Tut er aber nicht. Wir sind mitten drin in der Düsseldorfer Realität. Muss ich beschreiben, wie lange der Stau davor binnen kurzer Zeit war? Und wie man sich fühlt, wenn man da steht?