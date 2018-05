Düsseldorf: Haarfein und so, so würzig

Düsseldorf Soba-Nudeln wie in Japan gibt es in der Klosterstraße. Eine Empfehlung.

Serviert werden sie entweder in heißer Brühe oder eiskalt auf einer Bambusmatte - besonders im Sommer ein großartiges Mittagessen. In beiden Fällen gibt es dazu Reiswein, Sojasauce und sehr fein geschnittene Frühlingszwiebeln. Man könnte schon mit diesem "Kake Soba" zufrieden sein - im Mittagsmenü bekommt man aber für zwölf bis 15 Euro noch Tempura (Gemüse oder Garnelen in Backteig), Hähnchen, Schwein, Lachs oder (Special in dieser Woche) marinierten Aal auf Reis dazu. Ein Set, von dem man auf jeden Fall satt wird. Nicht erschrecken: Zum Schluss bringt die Kellnerin eine Kanne, in der sich keineswegs Tee befindet, sondern - wie in Japan üblich - das Kochwasser der Nudeln. Es gilt als sehr gesund und verlängert so das Leben - was die Soba-Nudel in der japanischen Kultur übrigens durch ihre Länge symbolisiert.