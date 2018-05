Düsseldorf: Das Rathaus wird ab jetzt renoviert

Düsseldorf Eine Lüftungsanlage, deren älteste Teile 60 Jahre alt sind, Technik, die nicht mehr den heutigen Brandschutzvorgaben entspricht und eine völlig veraltete Mittelspannungsanlage - im Rathaus muss in den nächsten Monaten einiges erneuert werden. Nun starten die Arbeiten.

Bis Ende des Jahres wird zum Beispiel die Lüftungsanlage im Dachgeschoss des Hauses auseinandergenommen, durch die Fenster nach draußen geschafft und durch eine neue Anlage ersetzt. Auch der Ratskeller, in dem die Stadt Gäste bewirtet, erhält eine Anlage für Lüftung und Entrauchung. Erneuert werden muss auch die Mittelspannungsanlage, die die Gebäude am Marktplatz 1 bis 3 mit Strom versorgt. Sie ist instabil, während des Weihnachtsmarktes steht sie zum Beispiel regelmäßig kurz vor der Überlastung. Kosten für alle Maßnahmen: 3,7 Millionen Euro. "Die Anlagen haben ihren Dienst getan, nun müssen wir sie erneuern. Das wird sich auch im Unterhalt rechnen", sagt Kämmerin Dorothée Schneider. In den letzten Tagen wurde das Rathaus vorbereitet: So wurde die Jan-Wellem-Statue im gleichnamigen Saal genauso wie das große Gemälde dort in Holz verpackt. Einige Mitarbeiter - darunter auch OB Geisel - sind in andere Büros umgezogen. Auch einige Sitzungssäle sind zeitweise nicht nutzbar. Die lautesten Arbeiten finden aber in der Sommerpause statt.