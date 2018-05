Düsseldorf : PFT-Sanierung und der RRX sind Themen der BV5

Düsseldorf In der Sitzung am Dienstag wird berichtet, was Abschirmanlagen oder Sanierungsbrunnen bisher bewirkt haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Brabeck

Am Dienstag, 29. Mai, tagt die Bezirksvertretung 5 (Kaiserswerth, Kalkum, Angermund, Wittlaer, Lohausen und Stockum). Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Rathaus Kaiserswerth, Kaiserswerther Markt 23, und ist öffentlich. Was steht unter anderem auf der Tagesordnung?

1. Ein mündlicher Bericht zum Stand der Umsetzung des Ratsbeschlusses zur RRX-Planung in Angermund

2. Ein mündlicher Bericht der Polizei zur Kriminalitäts- und Unfallentwicklung im Stadtbezirk 5

3. Ein Bericht über den aktuellen Stand bei der Sanierung der PFT-Grundwasserverunreinigung in Lohausen und Kaiserswerth Warum sind diese Themen wichtig für die Bürger?









zurück

weiter

1. Am 22. März hat sich der Stadtrat mit 38 zu 36 Stimmen dafür ausgesprochen, dass in Angermund der Bau von Wänden als Lärmschutz reicht. Andere Varianten, wie die von der Bürgerinitiative Angermund geforderte Einhausung der Strecke innerhalb des Ortskerns, sollen deshalb nicht weiter verfolgt werden. In der Sitzung der Bezirksvertretung 5 soll nun das weitere Vorgehen zum Bau des Rhein-Ruhr-Express (RRX) im Detail vorgestellt werden.

2. Die Darstellung der Kriminalitäts- und Unfallentwicklung hilft, mögliche Handlungsschwerpunkte zu erkennen. Die Lokalpolitiker können sich dann beispielsweise für die Entschärfung von gefährlichen Stellen im Straßenverkehr oder für mehr Kontrollen durch die Polizei einsetzen.

3. Die Verunreinigung des Grundwassers mit perfluorierten Tensiden (PFT) belastet die Bewohner im Düsseldorfer Norden seit vielen Jahren. So darf seit Frühjahr 2013 in Teilen von Lohausen und Kaiserswerth kein Grundwasser mehr zum Wässern von Rasen- und Gartenflächen oder in der Landwirtschaft genutzt werden. Die Betroffenen haben sich schon fast mit der Situation abgefunden. Zudem sollen keine Fische aus den Seen verspeist werden. Um das Grundwasser zu sanieren, wurden bereits mehrere Maßnahmen wie die Errichtung von hydraulischen Abschirmanlagen und die Einrichtung von Sanierungsbrunnen begonnen. Erste Zwischenergebnisse und weitere Projekte zur Sanierung werden jetzt vorgestellt.

(brab)