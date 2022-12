Auszeichnung der Ratinger Jonges Von der Kinderprinzessin zur Ehrenvorsitzenden

In seiner unterhaltsamen und kurzweiligen Laudatio zeichnete Dr. Klaus Wisotzky den Lebensweg und das vielfältige Wirken Töpfers nach. Er sprach von der Bedeutung der „Erinnerungsarbeit‟, „traditionellen sozialen Milieus, die Halt geben‟, von „Geborgenheit und Heimat‟ und „Identifikation mit der Stadt‟ – all das träfe auf Andrea Töpfer zu: In Ratingen geboren, übers Elternhaus mit dem heimischen Brauchtum und Sport verbunden, sie war Klassensprecherin, Kinderprinzessin und in der Dekanatsjugend engagiert – kurzum: tief verwurzelt in der Stadtgesellschaft. „Nur wer weiß, wer mit wem verwandt oder verschwägert ist, kann die Ratinger Stadtgeschichte verstehen‟, stellte Wisotzky augenzwinkernd fest, der zustimmende Applaus im Saal gab ihm Recht.