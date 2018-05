Lokalsport: Turu fährt zum Tabellenführer

Düsseldorf Im Fernduell mit Krefeld-Fischeln um den Ligaverbleib hat Turu gute Karten.

Dass die Chance zum Aufstieg in die Regionalliga am Schettersbusch nicht unerwartet kommt, beweist der rechtzeitig eingereichte Lizenzantrag für die höhere Liga. So kommt es am 32. Spieltag in der Nähe der A40 zur reizvollen Partie zwischen der SpVg Schonnebeck, die Verfolger Straelen mit einem Punkt Abstand auf Distanz halten will, und Turu, die noch die letzten Zweifel beseitigen und den Klassenerhalt perfekt machen will.