Lokalsport : Hockeyspieler des DSD sind in Essen gefordert

Düsseldorf In der Regionalliga wollen die Herren des DSD ihren Aufwärtstrend fortsetzen und ihre Ambitionen auf einen Aufstieg in die 2. Bundesliga zementieren. Dafür könnte am Sonntag um 17 Uhr in Essen der Tabellenletzte HC 99 genau der richtige Gegner sein. Mit dem Start in die Restsaison waren die Spieler natürlich zufrieden, aber sie wissen auch, dass sie sich nicht auf diesen Lorbeeren ausruhen dürfen. Bis auf Rachid Sadou (Meniskus-OP) hat der Trainer den kompletten Kader zur Verfügung. "Wir erwarten mit HCE einen Gegner, der uns alles abverlangt und alles dafür tun wird um den Klassenerhalt zu schaffen und natürlich zu Hause gewinnen will", meint Spielertrainer Tobias Bergmann.

In der Regionalliga der Damen gastiert der DSC 99 morgen um 14.30 Uhr beim Spitzenreiter Crefelder HTC. Wenn die Gerresheimerinnen als Tabellenschlusslicht wieder ohne Punktgewinn bleiben, wird es schwer, aus dem Abstiegssumpf zu entkommen. Trainer David Saoudi fordert volle Konzentration. "Das Spiel gegen den CHTC wird sehr schwierig", betont er.

(JP)