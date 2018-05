Lokalsport: "Wir haben noch etwas gutzumachen"

Düsseldorf Vikings-Trainer Ceven Klatt hält die Trainingsintensität auch nach dem feststehenden Klassenerhalt hoch. In den letzten vier Saisonpartien geht es gegen vier Top-Teams der Liga. Heute kommt die HSG Nordhorn-Lingen ins Castello.

Vikings-Trainer Ceven Klatt bekommt auch fast eine Woche nach dem Triumph seiner Mannschaft in Wilhelmshaven das Lachen nicht aus seinem Gesicht. Mit dem umjubelten 25:23-Triumph am Jadebusen hatte die Düsseldorf-Neusser Spielgemeinschaft den Klassenerhalt in der 2. Handball-Bundesliga perfekt gemacht. So groß die Freude beim Aufsteiger ist, so gierig ist er während der verbleibenden vier Punktspiele auf weitere Erfolge. Heute (19 Uhr, Castello) bekommen die Vikings es mit dem Tabellenachten HSG Nordhorn-Lingen zu tun