Lokalsport : DSC-Wasserballer sind nach Sieg im Topspiel auf Kurs

Düsseldorf Auch wenn es die Verantwortlichen des DSC 98 (noch) nicht gerne hören, so müssen sie sich doch so langsam damit beschäftigen, am Aufstiegsturnier zur Wasserball-Bundesliga teilzunehmen. Die Düsseldorfer besiegten im Spitzenspiel der zweiten Liga ihrer ärgsten Konkurrenten um die Tabellenführung SV BW Bochum mit 11:10 (1:2/2:1/4:2/4:5) und haben nun, da noch fünf Spieltage ausstehen, vier Punkte Vorsprung vor Bochum. Trainer Ference Nagy mahnte: "Mich interessieren andere Mannschaften und Zahlenspiele nicht. Wir schauen nur auf uns und müssen von Spiel zu Spiel unsere Leistung abrufen." Der Gast aus dem Ruhrgebiet führte sogar mit 10:9, doch der DSC bewahrte die Ruhe und bewies bei zwei Einzelaktionen von Joost van Kaathoven und Paul Lindner das glücklichere Händchen.

Zuvor war dem DSC mit 15:10 (6:2/2:3/4:1/3:4)-Sieg bei der Bundesligareserve des SV Krefeld 72 der neunte Saisonerfolg gelungen.









DSC (gegen Bochum): Plehn - Rudnik, Pa. Lindner 1, Ja. Lindner, Schleicher 2, Pavljak 1, von Kaathoven 2, Karakevas 2, Rodriguez, Yerunov 2, Klingen, Lehmann, Gerstner.

