Lokalsport: Langes freies Wochenende für die Spieler des Rather SV

Düsseldorf Fünf freie Tage - pünktlich zum Vatertag hatte sich Andreas Kusel ein mehr als passendes Geschenk ausgedacht. Fünf freie Tage, um einfach mal ein wenig zur Ruhe zu kommen, gestattete der Trainer des Fußball-Landesligisten Rather SV seiner Mannschaft nach dem 3:2-Sieg im vorgezogenen Spiel gegen den VfL Jüchen-Garzweiler am Mittwochabend. Fünf freie Tage, um noch einmal Kraft für die verbleibenden beiden Partien zu tanken.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge waren die drei Punkte gegen Jüchen jedenfalls Balsam für die Seele. "Auch wenn es am Ende glücklich war, wir haben uns den Sieg in der zweiten Halbzeit erarbeitet", resümierte Coach Kusel. Seine Wortwahl ist übrigens sehr treffend, denn glanzvolle Kombinationen waren eher rar gesät. Es kam vielmehr auf den Einsatz, den Kampf an.