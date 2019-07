Tischtennis : Thorsten Sindermann holt sich die Kreismeisterkrone

Düsseldorf Hinter Sindermann plazierten sich die Borussia-Talente Louis Rohrsen und Takuto Teramae.

Auch wenn die Tischtennisspieler des NRW-Ligisten Borussia II und die Akteure des Drittliga-Aufsteigers TTC Champions nicht am Start waren, so traten dennoch weit mehr als einhundert Spieler bei der Kreismeisterschaft an. In der offenen Klasse der Herren sicherte sich Thorsten Sindermann, Spitzenspieler des TTC Union, vor Nils Rautenberg (TTG Langenfeld) den Titel. Dahinter plazierten sich die Borussia-Talente Louis Rohrsen und Takuto Teramae.