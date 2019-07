Trainingslager in Oldenburg : Erst die Arbeit, dann die Sauna

Düsseldorf Fortuna II hat ihr Testspiel gegen Rehden mit 1:3 verloren. Nach einem harten Programm durften die Spieler am Sonntagnachmittag verschnaufen.

Der neue Fitnesstrainer Engin Cicem wartete mit einem Parcours auf, der von einem vergnüglichen Workout weit entfernt war. Ebenso wenig wie der Medizinball durfte beispielsweise ein mit Gewichten beschwerter Schlitten fehlen. Umso größer war die Freude über den anschließenden freien Nachmittag, der ganz im Zeichen der Entspannung und Regeneration stand. „Die Jungs konnten in den Kraftraum gehen oder in die Sauna“, berichtete Coach Michaty, der mit der Arbeit seines Teams sehr zufrieden ist: „Es ziehen alle sehr gut mit, auch wenn die Müdigkeit jetzt natürlich da ist.“

Schon am Samstag waren der „Zwoten“ die kräftezehrenden Tage im Norden – am Dienstag geht es wieder zurück – ein wenig anzumerken. Obwohl das morgendliche Trainingspensum mit dem weisen Blick auf das Testspiel gegen den BSV Schwarz-Weiß Rehden nicht ganz so intensiv ausfiel wie üblich, unterlagen die Flingerner dem Nord-Regionalligisten mit 1:3. Trotzdem hat Michaty einige Erkenntnisse gewonnen. „Zunächst einmal war es ein guter, intensiver Test“, urteilte der 45-Jährige. „Wir können mitnehmen, dass wir an der Effektivität arbeiten und im letzten Drittel konsequenter sein müssen.“