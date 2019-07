Neuer Spielpläne für Ober- und Landesliga : Turu 80 startet beim Aufsteiger

Der Fußballverband hat die Spielpläne für Ober- und Landesliga veröffentlicht. Für die Oberbilker geht es in Niederwenigern los.

Nun wissen auch die Oberliga- und Landesliga-Fußballer wohin die Reise geht. Der Fußballverband Niederrhein hat die Spielpläne für die anstehende Saison 2019/20 veröffentlicht. Sowohl in der Ober- als auch in der Landesliga gibt es dabei gleich zum Auftakt eine Englische Woche. Der erste Spieltag wird am Sonntag, 11. August, ausgetragen, der zweite am Mittwoch, 14. August, und der dritte am Sonntag, 18. August. Die Saison 2019/2020 endet in den fünften und sechsten Ligen mit dem 34. Spieltag am 24. Mai 2020.

Turu 80, nach dem Abstieg des SC West, Düsseldorfs einziger Vetreter in der Oberliga, fährt am ersten Spieltag zum Aufsteiger Sportfreunde Niederwenigern. Drei Tage später gibt es für die Oberbilker an der Färberstraße die Heimpremiere gegen die Spvg Schonnebeck. Am 18. August zum Abschluss der Englischen Woche muss die Elf von Trainer Francisco Carrasco dann beim Regionalliga-Absteiger und Titelfavoriten SV Straelen antreten.