Fortuna : Neues Auswärtstrikot zeigt Vater Rhein

Karsten Knöpke und Tochter Svea tragen das neue Trikot. Foto: Wolfgang Harste

Düsseldorf (lod) Fortuna hat am Freitag vor Fans am Fortuna-Büdchen das Auswärtstrikot für die kommende Spielzeit in der Fußball-Bundesliga vorgestellt. Der neue Dress der Funkel-Elf setzt sich aus Rot-Tönen zusammen, kleine Wellen im Stoff stellen den Rhein und seine Brücken dar.

Von Holger Lodahl