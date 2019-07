Regatta in England : Germania-Ruderer verpassen das Finale

Regatta in England

Düsseldorf Anna Dames erreicht immerhin das Halbfinale. Anton Schulz und Alexander Dahmen scheitern früher.

In drei Booten waren Mitglieder vom Ruderclub Germania bei der Henley-Royel-Regatta in Henley-on-Thames vertreten: Anton Schulz sowie Anna Dames jeweils im Vierer und Alexander Dahmen im Achte. Schulz und Dahmen erreichten das Viertelfinale, Dames mit dem Leverkusener Vierer das Halbfinale. Letztere gewann die ersten beiden Rennen im „Britannia-Challenge-Cup“ jeweils gegen Mannschaften aus London. In der Vorschlussrunde kam dann das Aus gegen den australischen Vierer vom Mercantile Rowing Club. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Rennen, die Australier haben verdient gewonnen“, resümierte Steuerfrau Dames.