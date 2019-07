Marathon : Marathon-Renndirektorin rät zu frühzeitiger Anmeldung

So sah es in diesem Jahr beim Marathon aus. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Der Titelsponsor, die „Metro AG“, bleibt bis 2021 verlässlicher Partner des Top-Events in der Rheinmetropole.

Nach dem Marathon ist vor dem Marathon. Nur wenige Tage nach der diesjährigen Auflage des Düsseldorf-Marathons sind die Planungen für die Veranstaltung im nächsten Jahres bereits in vollem Gange. Ab sofort ist die Anmeldung für den Wettkampf am 26. April 2020 möglich. Neben dem traditionellen Marathon über die übliche Distanz von 42,195 Kilometern ist nach der erfolgreichen Premiere in diesem Jahr der Halbmarathon erneut Teil des Programms. „Der Halbmarathon wurde von den Teilnehmern sehr gut angenommen, wir waren knapp einen Monat vor der Veranstaltung ausgebucht. Auch deshalb kann ich eine frühzeitig Anmeldung nur empfehlen“, erklärt Renndirektorin Sonja Oberem.