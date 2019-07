Fußball-Oberliga : Turu-Trainer Carrasco hat Verständnis für Niederlage

Düsseldorf Der Oberligist verliert die Partie gegen den FC Pesch mit 0:2. Die Beine waren jedoch auch schwer.

Im ersten Vorbereitungsspiel der laufenden Saisonvorbereitung hatte der Fußball-Oberligist Turu den FC Pesch, Aufsteiger in die Mittelrheinliga, zu Gast. Und in vielerlei Hinsicht erlebten die Zuschauer im Stadion an der Feuerbachstraße eine für den frühen Zeitpunkt der Vorbereitung typische Partie, die die Oberbilker letztlich mit 0:2 verloren. Das Team von Trainer Francisco Carrasco bot wenig Erbauliches und leistete sich etliche Fehlpässe und Stellungsfehler.

So konnte die Turu von Glück reden, dass die Gäste vom Mittelrhein nach ihrer frühen Führung in der zweiten Minute durch Finn-Lukas Springer mit ihren Torchancen in der Folge sehr fahrlässig umgingen. Sonst hätte es bis zum Pausenpfiff bereits ein Debakel geben können. Bestes Beispiel dafür war ein von Sebastian Bodenröder nur an den Pfosten gesetzter Handelfmeter. Die Oberbilker hingegen kamen in der ersten Hälfte nicht einmal gefährlich vor das gegnerische Tor.