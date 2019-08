Boxen : Boxer Ani Haxhillari verpasst Medaille

Der Gerresheimer unterliegt im Viertelfinale der Deutschen Boxmeisterschaft.

Für den gebürtigen Albaner, der vor fünf Jahren in die Bundesrepuplik gekommen war, hatte das Turnier verheißungsvoll begonnen. In der Auseinandersetzung gegen den mit über 100 Kämpfen sehr ringerfahrenen Niedersachsen Viktor Denisov im Achtelfinale trat er von Runde eins an sehr dominierend auf und überzeugte durch klare Treffer und gekonnte Verteidigungsaktionen. Die Punktrichter quittierten dies mit einem klaren 5:0-Erfolg für ihn.

In der nächsten Runde, in der es bereits um eine Medaille ging, wartete der Deutsche Meister des Vorjahres in der 57-Kilo-Klasse, Tarik Ibrahim, auf den jungen Düsseldorfer. Für Haxhillari stellte sich als Nachteil heraus, dass beide Boxer sich aus dem Sparring her sehr gut kannten. In berufsbedingter Abwesenheit seines gewohnten Trainer-Duos Anna Slotala und Steffen Müller setzte der Düsseldorfer auf einen schnellen K.O.-Sieg, anstatt bei seinen Gegner aus Münster mit Treffern erst einmal Eindruck zu hinterlassen. Dadurch verpasste er es auch, mit druckvoller Beinarbeit Angriffe des Gegenübers anzufordern, um diese dann mit Gegenangriffen zu kontern.