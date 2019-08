Amateurfußball : Schwarz-Weiß 06 startet direkt mit Derby

Trainer des Rather SV: Andreas Kusel. Foto: Benefoto

Düsseldorf Der Landesliga-Aufsteiger empfängt zum Auftakt den Rather SV. Der MSV muss am ersten Spieltag in Speldorf ran.

Derbyzeit zum Auftakt in der Fußball-Landesliga: Bereits am Samstag (16 Uhr, Stoffeler Kapellenweg) eröffnet der Rather SV die neue Saison mit dem Gastspiel beim Aufsteiger Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf. „Die Euphorie ist natürlich groß“, bekennt der RSV-Trainer Andreas Kusel nach dem überraschenden 2:1-Erfolg im Niederrheinpokal gegen den SV Straelen am vergangenen Sonntag.

Zugleich warnt der Coach aber auch: „Wir dürfen und davon nicht blenden lassen, das wird kein Selbstläufer.“ Schwarz-Weiß sei „kein normaler Aufsteiger“, wie Kusel betont, sondern eine offensivstarke Mannschaft: „Ich habe sie einige Male gesehen, sie haben eine gute Qualität im Kader und werden eine gute Rolle in der Liga spielen.“

Der Trainer selbst wird sein Team im Vergleich zum Straelen-Spiel taktisch umstellen, der Fokus liegt nicht mehr primär auf der Defensive, sondern auf der Spielgestaltung: „Mit einem Punkt bin ich nicht zufrieden, wir spielen voll auf Sieg.“

Insbesondere freue man sich aber, dass es jetzt endlich in der Liga mit Pflichtspielen wieder losgeht: „Die Vorbereitung ist immer lang und irgendwann wird man träge, wenn man nur trainiert und es am Wochenende um nichts geht.“ Verzichten muss Kusel auf den privat verhinderten Ibrahim Dogan. „Er wird uns fehlen“, bedauert der Übungsleiter den Ausfall, „er ist ein Junge, der das Spiel alleine entscheiden kann.“

Unterdessen gab Armin Herzig kürzlich seinen Rücktritt als Vorsitzender des Rather SV bekannt. „In einem kleinen Verein kommt es insbesondere auf Zusammenhalt, Vertrauen, Respekt und Wertschätzung an“, begründete Herzig seinen Schritt, „alle müssen an einem Strang ziehen und Ziele zum Wohle des Vereins verfolgen.“ Dies sei aus seiner Sicht „zuletzt nicht mehr im erforderlichen Maß gegeben“ gewesen, weswegen er dann auch entschieden habe, „die Reißleine zu ziehen“.

Beim MSV Düsseldorf wird der sportliche Leiter Mounir Bouhou die Mannschaft für den urlaubenden Chefcoach Deniz Aktag durch die ersten beiden Spieltage der Landesliga führen. Zum Auftakt tritt der MSV am Sonntag (15 Uhr) beim VfB Speldorf an. Der Oberliga-Absteiger kassierte am Sonntag eine 0:9-Klatsche im Verbandspokal gegen die Sportfreunde Baumberg. „Sie werden sich beweisen wollen“, erwartet Bouhou daher einen motivierten Gegner und vermutet: „Es wird ein taktisches Spiel. Beide werden kein Risiko eingehen. Wer das erste Tor erzielt, wird das Spiel wohl gewinnen.“