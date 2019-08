Tennis-Bundesliga : Rochusclub träumt den Meister-Traum

Düsseldorf Der Tennis-Bundesligist hat die letzten zwei Saisonspiele vor der Brust. Bei einem günstigen Verlauf des Spieltags kann das Team von Detlev Irmler am Wochenende den ersten Titel der Vereinsgeschichte feiern.

Für das Allpresan Rochusclub Bundesligateam ist in der Tennis-Bundesliga noch vieles möglich. Am „Super-Wochenende“ der Liga, zum Saisonabschluss werden die letzten zehn Partien der zehn Erstligisten am Samstag und Sonntag gespielt, kann sogar noch die Meisterschaft herausspringen. „Wir geben alles“, garantiert Rochusclub-Teamchef Detlev Irmler. So werden mit Pablo Andujar (Weltrangliste 68) und Roberto Carballes Baena (WR 75) zwei Top-100 Spieler für den Rochusclub antreten.