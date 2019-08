Fußball : Maciej Zieba verlängert seinen Vertrag beim SC West

Der Kunstrasen-Beton auf der Sportanlage des SC West ist passé. Die Bauarbeiten für das neue Grün haben unlängst begonnen, wodurch der Spielbetrieb für den Fußball-Landesligisten mit einer kleinen Auswärtstournee von drei Partien beginnt.

Der Auftakt erfolgt für die Oberkasseler am Sonntag bei der SpVgg Steele (15.15 Uhr, Steeler Sportpark). Die Essener haben sich als Zweiter der Bezirksliga über die Relegation durchgesetzt. Zwar wurde die Aufstiegseuphorie in der Vorbereitung durch die Verletzungen von Henrik Strahlendorf (Bruch des Sprunggelenks) und Leon Waschk (Bänderriss in der Schulter) gedämpft, aber Gefahr strahlt Steele dennoch aus – vor allem aus der Tiefe: So haben die Abwehrmänner Burak Bahadir und Marc Geißler in der Vorsaison zusammen 27 Treffer erzielt.