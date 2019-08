Tennis : Mit 65 Jahren Deutsche Meisterin

Düsseldorf Die Tennis-Spielerin Reinhilde Adams vom TC Rheinstadion feiert einen großen Erfolg. Doch sie steckt sich auch schon neue Ziele.

Reinhilde Adams vom TC Rheinstadion hat eine Lücke in ihrem sportlichen Lebenslauf geschlossen. Die Tennisspielerin war schon Welt- und Europameisterin, aber bis vor kurzem stand noch keine Deutsche Meisterschaft in der Erfolgsbilanz. Jetzt hat sich Adams in Bad Neuenahr in der Altersklasse 65 sich den nationalen Einzelmeistertitel erspielt. „Ich freue mich so“, meinte Adams. „Ich war an Position eins gesetzt und dann verspürt man schon Druck.“