Serie „So wohnt Düsseldorf“ : Ein Paradies zwischen Kraut und Rüben geschaffen

Info

Aktion Die Aktion Offene Gartenpforte läuft am 18./19. Mai. Gartenbesitzer zeigen ihre grünen Paradiese – darunter ist der Garten von Thomas Deckert in Lörick. Auch im Wildkräuterdorf in Hamm sind Gäste willkommen, ebenso in mehreren Hinterhof-Oasen, in einem Schrebergarten mit Präriepflanzen, im VHS-Biogarten im Südpark und in einem Bilker Garten, in dem die Besitzer auch Keramiken ausstellen.

Infos Mehr Infos und alle Adressen (auch zu den späteren Terminen im Juni, Juli und September): www.offene-gartenpforte-rheinland.de