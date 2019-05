Düsseldorfer Maschinen- und Anlagenbauer : GEA verbucht mehr Aufträge

Düsseldorf Der Düsseldorfer Technologiekonzern steigerte seinen Umsatz auf 1,06 Milliarden Euro. Rückläufig ist allerdings der Gewinn vor Zinsen und Steuern.

Das im MDAX gelistete Unternehmen hat zudem seine Jahresprognose bestätigt. „Wir sind solide in das Jahr 2019 gestartet“, erklärt Stefan Klebert, Vorstandsvorsitzender von GEA. Das Unternehmen wolle zudem weitere Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung einleiten. Dazu gehöre auch ein Personalabbau von 200 bis 250 Stellen an verschiedenen Standorten.

An der Börse kamen die Zahlen und die Bestätigung der Jahresprognose gut an. Die Papiere des Anlagenherstellers zogen am Freitag in der Spitze um bis zu elf Prozent an und lagen zum Börsenschluss noch bei 25,08 Euro. Damit notierte die Aktie 2,22 Euro oder 9,7 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag.