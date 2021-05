Projekt in Straelen : Schulzentrum wird umgebaut

Straelen Mit dem symbolischen Spatenstich startete in Straelen die in vier Bauabschnitte unterteilte Maßnahme. Der neue Fontaneplatz wird das zentrale Element.

Die Arbeiten zur Umgestaltung des Außengeländes am Straelener Schulzentrum haben begonnen. Bürgermeister Bernd Kuse freut sich, dass der Umbau jetzt losgehen kann. Er traf sich mit Beatrix Mersmann vom beauftragten Büro Mersmann Landschaftsarchitekten sowie Thomas Schüppscheck von der ausführenden Baufirma Greis zum symbolischen Spatenstich. Nachdem im Vorfeld in den Osterferien die notwendigen Vorarbeiten wie die Fällung von Bäumen sowie der Abriss des sogenannten „Würfels“ durchgeführt worden waren, fiel damit der Startschuss für den ersten Bauabschnitt.

In diesem ersten von vier Bauabschnitten, in die das Projekt unterteilt ist, wird auch der Umbau des Fontaneplatzes in Angriff genommen. Dieser wird zum Mittelpunkt des Schulzentrums. Als attraktiv gestalteter, zentraler Treffpunkt soll er zukünftig alle Schulhöfe miteinander verbinden. Großer Wert wurde bei der Planung auf eine großzügige neue Bepflanzung in diesem Bereich gelegt. Bäume und Hecken bilden den inneren Rahmen, der durch Sitzgelegenheiten und Betonbirnen, die zum Klettern und Spielen einladen, ergänzt wird. Im Bereich des ehemaligen Würfels werden in Richtung Busbahnhof alle Vorbereitungen für die Anpflanzung eines weiteren hochwertigen Grünabschnitts geschaffen.