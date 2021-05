Emmerich : Jüdisches Gedenkjahr in Krisenzeit

Emmerich Die Emmericher Bürgeraktion Pro Kultur erinnert ab Juni mit einer Veranstaltungsreihe an 1700 Jahre Judentum in Deutschland. Diese sei besonders mit Blick auf die jüngsten antisemitischen Proteste wichtig, so die Organisatoren.

Es scheint, als würde sich der Antisemitismus in Deutschland im unerträglichen Aufwind befinden. Rechtsextreme und nahöstliche Migranten sorgen unter Juden in der Bundesrepublik zunehmend für Angst und Schrecken. Da kommt ein Vorstoß der Emmericher Bürgeraktion Pro Kultur zur rechten Zeit. Der Verein um die Vorsitzende Irene Möllenbeck beteiligt sich in diesem Jahr mit einer großangelegten Veranstaltungsreihe an der bundesweiten Erinnerung an 1700 Jahre Judentum in Deutschland. Ende Juni soll es losgehen.

„Wir sind sehr froh, dass wir nun starten dürfen. Ursprünglich wollten wir bereits im März beginnen. Jetzt haben wir die Veranstaltungen in einen Zeitraum von einem halben Jahr gepackt. Es wird ein vielfältiges Programm geben, das hoffentlich auf große Resonanz stößt. Alles lechzt nach Kultur – auch in Emmerich“, sagt Irene Möllenbeck, die am Donnerstagnachmittag das Programm des Gedenkjahres vorstellte. Jüdische Bürger würden das Land durch ihr Engagement in Kultur, Wissenschaft, Kunst und Politik seit jeher maßgeblich bereichern. Diese vielfältigen Beiträge wolle man im Rahmen der Veranstaltungen vorstellen – und so auch in der Rheinstadt ein Zeichen setzen.

Alle Veranstaltungen der Reihe sollen für Besucher kostenfrei sein, um so ein möglichst hürdenloses Angebot an den Start zu bringen.

Immerhin blickt auch Emmerich auf eine 700-jährige Kultur des Judentums zurück. Seit Mitte des 14. Jahrhunderts gibt es vor Ort jüdisches Leben, das allerdings im Terror und Krieg der Nazis unterging. Für den Auftakt in die Eventreihe sorgt die Theateraufführung „Weltuntergang“ von Jura Soyfer, der im Februar 1939 im Konzentrationslager Buchenwald an Typhus starb. Der Literatur-Kurs der Q1 des Willibrord-Gymnasiums hat das Stück unter der Leitung von Thomas Brokamp einstudiert. „Das Stück ist durch ganz verschiedene Rollen und kurze Szenen sehr abwechslungsreich und frisch. Die Themen, die in dem Stück dargestellt werden, sind bis heute sehr präsent“, sagt Gymnasiast Maximilian Beckschäfer. Am 30. Juni und 1. Juli wird das Theater im Willibrord aufgeführt.

Am 18. Juli folgt die Ausstellung „Prominente Markenware“, die Mail-Art-Illustrationen von Klaus Cordes zeigt. Im August führen Magdalena Wochnik und Norbert Kohnen über den jüdischen Friedhof an der Wassenbergstraße. „Wir wollen nicht ausschließlich gedenken und erinnern. Wir wollen die Vielfalt der jüdischen Kultur beleuchten – dazu gehören auch die besonderen Bestattungsrituale und typischen Grabsteine“, sagt Nobert Kohnen, Ehrenamtler der Bürgeraktion.

Klaus Cordes und Thomas Brokamp erinnern Wochen später mit Literatur und Musik an Heinrich Heine und Mascha Kaleko, der Titel des Kulturabends: „Ich hatte einst ein schönes Vaterland.“

Im September lädt der Verein zu einem Rundgang zu jüdischen Orten in Emmerich. So sollen die Erinnerungen an die Kaufleute Gompertz und die Viehhändler Nathan wieder lebendig werden.

Weiter ist ein philosophischer Kinoabend mit dem Film „Kiss me kosher“ geplant. Am 7. September sorgt die Gesamtschule wiederum für Aufmerksamkeit für das jüdische Neujahrsfest „Rosch ha-Schana“.

Für einen weiteren Höhepunkt zeichnet Jan Heiner Schneider Ende Oktober mit seinem Vortrag „Juden und Christen – ein Erinnern ohne Ende“ im PAN-Kunstforum verantwortlich. Der Emmericher Pfarrer im Ruhestand blickt mit großer Sorge auf die jüngsten antisemitischen Ausschreitungen bei pro-palästinensischen Demonstrationen auf deutschen Straßen, wie er erklärt.

Hotspots waren in Nordrhein-Westfalen unter anderem Gelsenkirchen und Münster. Jan Heiner Schneider gibt zu Bedenken, dass bei arabisch-muslimisch geprägter Kritik an der Politik des Staates Israel schnell der Grenzübertritt zum Antisemitismus stattfindet. „Während meines Vortrags will ich mich der Frage widmen, wie es zur Verfolgung von Juden kommen konnte“, erklärt Schneider.

Im November will der Verein mit leuchtenden Stolpersteinen und dem Dokumentarfilm „Winterreise“ gegen das Vergessen kämpfen. Zudem soll zum Abschluss des Veranstaltungsjahres eine Exkursion zum Erinnerungsort „Alter Schlachthof“ in Düsseldorf stattfinden. Dort soll eine historische Spurensuche organisiert werden.

Immerhin waren 1007 Menschen vor 80 Jahren von der heutigen Landeshauptstadt aus ins KZ in Riga verbracht worden. Darunter waren auch Thea, Georg, Sophie und Emmi Nathan vom Fischerort aus Emmerich.