Naturschutz im Achterhoek : „Kiebitzrettung — kein großes Ding“

Die Kiebitz-Eier sind auf dem Ackerboden gar nicht so leicht zu erkennen. Foto: dpa/Peter Zschunke

Achterhoek Landwirte erklären, warum sie dem Vogel Platz auf ihrem Acker einräumen. Sie möchten die Art auch für nachfolgende Generationen bewahren. Ansprechpartner für die Bauern war die Stiftung Rheinische Kulturlandschaft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Mokwa

Die Männer, die mitten auf einem Feldweg irgendwo im Nirgendwo im Achterhoek stehen, sind sich einig: „Kein großes Ding.“ Dabei haben sie einigen Tieren das Leben gerettet. Die Männer winken immer noch ab und schauen nach vorne. Auf das Feld, auf dem Norbert Aengeneyndt eigentlich Mais oder eine andere Futterpflanze aussäen wollte. Noch sieht es nach Kraut und Rüben aus, gepflügt, aber noch nicht bestellt. Mittlerweile sprosst alles Mögliche hoch. Viel spannender ist aber, was dort ab und zu hochfliegt: Kiebitze. Johannes Krebber spricht von einer ungewöhnlich großen Population. Er machte Aengeneyndt auf die seltenen Besucher, die unter Naturschutz stehen, aufmerksam.

Um Ostern sei er mit seiner Frau auf einer Fahrradtour an dem Feld vorbeigefahren, erinnert sich Aengeneyndt. Was er dort sah, bestätigte, was Krebber ihm gesagt hatte. „Wir haben dort zwölf bis 15 Altvögel gesehen.“ Er komme aus Sonsbeck. Kolonien in der Größe habe er dort bisher nicht gesehen. Als nächsten Schritt habe er sich erkundigt, was machbar ist. Sein Ansprechpartner war die Stiftung Rheinische Kulturlandschaft. Die haben sich bereit erklärt, eine Entschädigung zu zahlen. 440 Euro pro Hektar. Denn als Milchviehhalter sei er darauf angewiesen, seine Futterpflanzen zeitig auszusäen. Seit dem 10. Mai koste es ihn jeden Tag Geld, wenn er nicht endlich etwas für die spätere Ernte tun könne. Vereinbart sei, dass er bis Ende Mai das Feld brachliegen lässt. Solange brauchen die Alttiere, um die Jungvögel aufzuziehen. Für ihn steht jetzt fest, dass er sich „die Sachlage“ anschaut, ob dann wirklich keine Vögel mehr brüten. Erst dann will er loslegen.

Bei Ludger Heekeren war es der überraschende Anruf seines Sohnes, der ihn auf die seltenen Besucher aufmerksam machte. Sein Sohn Lars war mit dem Trecker auf dem Feld unterwegs, als er die Kiebitze entdeckte. „Ruf mal Johannes an, der sagt dir, was zu tun ist“, lautete die Antwort von Heekeren an seinen Sohn.