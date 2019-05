Schranken am Flughafen Düsseldorf : Eingeschränkte Gelassenheit

Anfangs sorgten die Schranken am Flughafen Düsseldorf für viel Verwirrung. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Als vor zehn Monaten die Zu- und Ausfahrtschranken am Flughafen moniert wurden, war die Empörung groß. Und heute? Alles ruhig. Man hat sich dran gewöhnt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hans Onkelbach

Anfang September 2018 war es, die Reisesaison neigte sich dem Ende zu, als der Flughafen etwas Unerhörtes tat: er schränkte unseren Drang nach uneingeschränkter Bewegungsfreiheit ein und installierte Zu- und Ausfahrtschranken auf Ankunfts- und Abflugsebene. Damit wolle man den Verkehrsfluss beschleunigen, hieß es. Ein Aufschrei der Empörung war die Antwort: Purer Hohn sei das, ganz klar. Was sich anfangs bestätigte: der Verkehr staute sich zurück bis zur Autobahn, und innerhalb des so gar nicht mehr schrankenlosen Raumes kam es zu dem, was man umgangssprachlich gern chaotische Szenen nennt.

Wer es erlebt hat, wird sich erinnern – aber nur, weil er das hier liest. Denn längst hat sich die Lage entspannt. Die Leute haben sich dran gewöhnt, Gelassenheit hat sich breit gemacht, eingeschränkt, sozusagen. Wer jemanden absetzen will, fährt oben vor, zieht ein Ticket, hält kurz an, holt das Gepäck aus dem Kofferraum, verabschiedet sich und fährt wieder: Kiss and fly – netter Begriff für eine typische Szene. Ein paar hundert Meter weiter öffnet das Ticket die Ausfahrtschranke – und alles ist gut. Es sei denn, man hat fürs Küssen mehr als zehn Minuten gebraucht. Dann darf man am Automaten zahlen und raus. Bei 97 Prozent der Nutzer klappt das reibungslos, sagte gestern ein Flughafensprecher. Etwas komplizierter ist das Ganze beim Abholen, weil dort eine Verabredung zeitlich schwerer zu kalkulieren ist. Aber auch dafür gibt es Lösungen, sogar kostenlos. Eine davon ist, vor der Zufahrtschranke rechts zu parken (Achtung, verboten!) und über Handy den exakten Zeitpunkt abzufragen, zu dem der Abzuholende vors Terminal tritt. Als wir neulich von einigen illegal parkenden Wagen auf diese - uns gänzlich neue - Idee gebracht worden waren und uns über das gesparte Geld freuten, stand plötzlich ein Polizeiwagen mit Blaulicht vor der lange Reihe der Parksünder – alle mussten zahlen. Zwar nur je zehn Euro, aber immer noch mehr, als eine Stunde im teuersten Parkhaus des Airports gekostet hätte. Übrigens war der Polizist voller Verständnis: Da wir vor der Abflugebene, also oben, gewartet und einen weiten Ausblick aufs Gelände hatten, zeigte er uns nicht weit entfernt auf einer der unter Straßen eine Stelle, wo man problemlos einige Minuten warten darf, bis vom Abzuholenden grünes Licht kommt. „Ein Geheimtipp!“ grinste er. Deshalb - sorry! - verraten wir jetzt auch nicht, wo das ist.

Foto: Thorsten Breitkopf Infos Flughafen Düsseldorf - zehn Tipps für stressfreies Reisen.