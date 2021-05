Kommunalpolitik in Alpen : Thomas Hommen gibt FDP-Vorsitz ab

Kommunalpolitik in Alpen

Alpen Zum neuen Parteichef der Alpener Liberalen ist der Bauunternehmer Matthias Evers einstimmig gewählt worden. Thomas Hommen bleibt weiterhin an der Spitze der FDP-Fraktion.

Alpens FDP-Parteichef Thomas Hommen hat den Vorsitz des Ortsverbandes abgegeben. Beim Parteitag der Alpener Liberalen wurde Matthias Evers einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Hommen führt jedoch die Fraktion weiter an und bleibt dem Parteivorstand als kooptiertes Mitglied erhalten.

Hommen hatte den FDP-Vorsitz 2012 im Vorfeld der Landtagswahl übernommen und sprang gleich ins kalte Wasser. Als Wahlkampfleiter organisierte er den Wahlkampf für den Alpener Landtagskandidaten Stephan Gesthuysen. 2014 war Hommen Bürgermeisterkandidat der Liberalen. Er sitzt seit Dezember 2013 im Rat, ist Mitglied zahlreicher Ausschüsse und Gremien und seit 2014 Fraktionschef. „Wir haben gemeinsam einen aktuellen Mitgliederrekord erreicht und die Oppositionspolitik in Alpen zusammen neu definiert“, sagte Hommen stolz. Zudem initiierte er den FDP-Bürgerpreis, funktionierte die Ortsparteitage zu kleinen Events um und ist für außergewöhnliche Aktionen bekannt. Das wolle er künftig zusammen mit Matthias Evers noch ausbauen, so Hommen. „Die Partei – und auch unsere politischen Gegner – werden mich auch in Zukunft als den bekannt streitbaren Verfechter der liberalen Sache vor Ort erleben.“