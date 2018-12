Er liebt es, sie hasst es : Das Silvester-Dilemma

Maria Della Rosa hasst Silvester - ihr Freund Fabian von Wiecki liebt nichts mehr, als am 31. Dezember stundenlang zu böllern. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Der 31. Dezember ist für Maria Della Rosa und ihren Freund Fabian von Wiecki eine Herausforderung: Er freut sich auf nichts so wie auf Silvester. Sie sagt: „Es vergeht kein Silvesterabend, an dem keine Tränen fließen.“ Wir haben das Paar interviewt.

Frau Della Rosa, Herr von Wiecki, wie werden Sie gemeinsam Silvester verbringen?

Maria Della Rosa Wir werden dieses Jahr alleine feiern. Sonst waren wir immer bei Freunden oder der Familie. Dieses Jahr machen wir uns einen ruhigen Abend.

Info Zur Person: Maria Della Rosa und Fabian von Wiecki Alter Sie 27, er 29 Jahre

Beruf Sie ist gelernte Webdesignerin, er arbeitet als Kraftfahrer

Schule Sie war auf der Realschule Florastraße und dem Elly-Heuss-Knapp-Berufskolleg, er auf der Hulda-Pankok-Gesamtschule.

Paar Die beiden sind seit acht Jahren zusammen und wohnen seit zweieinhalb Jahren in Flehe. 2019 wollen sie umziehen.

Fabian von Wiecki Vielleicht essen wir Raclette oder etwas, was man sonst nicht isst.

Della Rosa Genau, und etwas Musik dabei. Er wird dann sowieso alle halbe Stunde runter gehen…

Von Wiecki Naja, so schlimm wird es nicht. Aber um sechs Uhr werde ich auf jeden Fall mal runtergehen, weil man da offiziell knallen darf. Da werde ich ein paar Batterien schießen, so eine halbe Stunde lang oder vierzig Minuten. Und dann komme ich wieder rauf, wenn ich ein bisschen Druck abgelassen habe.

Herr von Wiecki, Sie freuen sich auf Silvester. Worauf besonders?

Von Wiecki Auf die Knallerei. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich war schon immer verrückt darauf. In den letzten Jahren ist das extrem geworden. Auch durch das Internet, die ganzen Videos auf Youtube. Man will mithalten! Früher als Schüler hatte ich ja auch kaum Geld. Jetzt verdiene ich Geld, da ufert das natürlich manchmal etwas aus.

Im Arbeitszimmer stehen schon kartonweise Böller für den Silveterabend. In Ihrem Wohnzimmer steht eine mannshohe Vitrine mit einer Knallersammlung. Wie viele Exponate stehen da drin – einhundert, zweihundert?

Von Wiecki Bestimmt. Ich habe angefangen zu sammeln, weil ich die Böller aus meiner Kindheit haben wollte. Bestimmte Labelcover – zum Beispiel die da mit dem Colibri oder Feuerwirbel. Die, die ich als Kind am Büdchen gekauft habe. Inzwischen sind auch ein paar dazugekommen, die mir optisch einfach gut gefallen.

Sie dagegen, Frau Della Rosa, sind kein Silvester-Fan – eher das Gegenteil.

Della Rosa Ja. Ich habe erst mal tierische Angst vor Feuerwerk. Ich gehe um 24 Uhr nicht raus. Ich bin die, die oben am Fenster guckt.

Welche Gefühle verbinden Sie mit dem Silvesterabend?

Della Rosa Das Jahr geht zu Ende. Ich blicke zurück. Was war gut? Was haben wir durchlebt? Was können wir besser machen? Wir hatten ein turbulentes Jahr hinter uns – beide haben wir eine Magenverkleinerung durchführen lassen und schon viel abgenommen. Die Leute glauben, das ist der einfache Weg. Aber es war das Gegenteil.

Silvester ist für Sie eine Zeit für Melancholie.

Della Rosa Ja. Eine sehr emotionale Angelegenheit. Es vergeht eigentlich kein Silvesterabend, an dem keine Tränen fließen. Das ist bei mir so.

Haben Sie eine Idee, woran das liegt?

Della Rosa Ich weiß es nicht. Ich glaube, man hofft auf Besseres. Ein neues Jahr fängt an – vielleicht ein Neustart? Jeder Jahreswechsel ist ja auch eine neue Chance.

Erinnern Sie sich daran, seit wann Sie sich an Silvester eher unwohl fühlen?

Della Rosa Das erste schlimme Silvester – wenn man das so sagen kann – war mit 13. Da hatten sich meine Eltern gerade getrennt. Danach war Silvester nie mehr das gleiche – dass die Familie zusammenkommt, man isst, man spielt, man feiert. Über die Jahre entwickelte sich das weiter so. Vielleicht läuft auch nicht alles rund. Und an Silvester kommt man dann ins Grübeln.

Wie ist das bei Ihnen, Herr von Wiecki – gab es ein tolles erstes Silvester, was die folgenden geprägt hat

Von Wiecki Ich kann mich an das Silvester mit meinem ersten Knaller erinnern. Das war eine Lanze, die Gold sprühte. Mit meiner Mutter stand ich am Rand der Menge. Wir haben in Bayern gefeiert, ich war sechs. Ich fand das so toll!

Was fasziniert Sie am Feuerwerk? Das Licht, der Knall? Beides?

Von Wiecki Beides. Der Geruch. Der Dampf – je mehr, desto besser. Die Spannung, was gleich passiert. Ich mag besonders lila oder pinke Effekte, weil es die so selten gibt. Ich kenne nur einen Hersteller, der die produziert. Und das hört sich jetzt wahrscheinlich sehr umwelt-unfreundlich an, aber um so heftiger der Knaller zerfetzt, desto besser. Man hat das Gefühl, man sprengt etwas.

Wie geht es Ihnen kurz vor Mitternacht?

Von Wiecki Ich stehe da und zittere, weil es gleich losgeht. Ich weiß, Maria will mich gleich umarmen und ihr geht es nicht so gut, aber ich möchte am liebsten schon unten sein und losböllern.

Als Paar ist es natürlich wirklich schwierig, in dieser Sache so gegensätzlich zu sein. Wie sind Sie in den vergangenen Jahren damit umgegangen?

Von Wiecki Sie wollte mich immer drinhalten. „Du bleibt jetzt mindestens bis zwölf!“ Mich hat das schon genervt, wenn ich dann erst mal allen ein frohes neues Jahr wünschen musste. Das hat gedauert! Deswegen mache ich das seit ein paar Jahren so, dass ich schon am frühen Abend mal rausgehe. Sonst würde ich vielleicht vier Stunden am Stück da unten rumhängen. Ich will aber auch die Anwohner nicht belästigen.

Della Rosa Ich habe mich auch damit arrangiert. Silvester ist einmal im Jahr. Da kann er ruhig Dampf ablassen. Aber früher war es auch sehr viel schlimmer. Er hat ab Januar durchgehend Youtube-Videos geguckt. Wenn ich schon die Geräusche gehört habe…! Das hat er schon mächtig reduziert. Er kauft allerdings immer noch übers ganze Jahr Feuerwerk.

Von Wiecki Ich kann es mir aber nur angucken, nicht anzünden!

Della Rosa Ja, aber es steht dann da rum – da kriege ich schon eine Krawatte.

Wieviel haben Sie dieses Jahr ausgegeben, Herr von Wiecki?

Von Wiecki Dieses Jahr ist es gar nicht so viel. Vielleicht 350 Euro. Aber wenn der 28. Dezember kommt, muss ich natürlich noch mal eine Einkaufstour machen.

Eine Tour direkt?

Von Wiecki Ja. Man schaut in die Online-Prospekte in den einschlägigen Foren und sucht sich schon mal aus, wo man noch etwas einkauft. Ich würde gern mehr – aber es geht nicht finanziell.

Della Rosa Ich finde, 350 Euro in die Luft zu sprengen ist schon ziemlich verrückt.

Von Wiecki Vor vier Jahren habe ich den Vogel abgeschossen. Da waren es mal 700 Euro. Das ist viel Geld, das stimmt. Aber echte Feuerwerks-Fans geben noch viel mehr aus.

Haben Sie schon mal einen Knaller gezündet, Frau Della Rosa?

Della Rosa Ja, natürlich. Den habe ich dann ganz schnell weggeschmissen und bin weggerannt. (Lacht) Er weiß ja, dass ich nicht drauf stehe – trotzdem holt er mir jedes Jahr so eine kleine Kinder-Schatzkiste. Das ist Tradition. Da sind Knallfrösche und Wunderkerzen drin. Das ist auch irgendwie süß.

Haben Sie mal drüber nachgedacht, Silvester einfach zu ignorieren?

Della Rosa Wenn ich alleine wäre, würde ich das vielleicht so machen. Einfach einen Film schauen oder Fernsehen gucken und dann ins Bett. Eigentlich ist Silvester ein Tag wie jeder andere – nur dann halt der letzte im Jahr.

Hat es vielleicht auch etwas Heilsames, einen Abend lang zu reflektieren und die Melancholie etwas ausleben zu können?

Della Rosa Ja. Ja. Das ist so. Ich bin meistens nicht so bei der Sache, etwas nachdenklich. Am nächsten Morgen ist dann alles in Ordnung und das neue Jahr kann starten.

Und Sie, Herr von Wiecki, sind an Neujahr traurig, weil alles vorbei ist?

Von Wiecki Wenn ich alles verknallt habe, bin ich erst mal total erschöpft.

Della Rosa Sein Standardspruch ist: „So schnell ist das alles vorbei!“

Von Wiecki Am nächsten Morgen fotografiere ich die Straße und vergleiche mit den Jahren vorher. Dann sammle ich die Batterien ein und schmeiße sie weg. Dann denke ich ein bisschen drüber nach. Und dann lasse ich Youtube und den ganzen Feuerwerkskram erst mal ein paar Tage weg.

Della Rosa Er schaut sich dann seine eigenen Videos an, die an Silvester entstanden sind.

Was wünschen Sie sich für 2019?

Della Rosa Ich wünsche mir viel Gesundheit, Familie, Freunde, dass die alle gesund bleiben. Dass ich gesund werde. Dass wir wieder ein schönes Jahr haben zusammen.

Von Wiecki Ja. Dass das mit dem Umzug gut klappt. Dass es uns gut geht. Und dass es nächstes Jahr wieder so ein gutes Silvester gibt wie dieses Jahr.