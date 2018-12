Konzert: „Vorwiegend heiterer“ Abschied vom Jahr

Düsseldorf Inzwischen ist es Tradition der „Vereinigung Freunde Schloss und Park Benrath“, sich vom endenden Jahr mit Musik zu verabschieden. „Vorwiegend heiter“ war das Programm für das „Konzert zwischen den Jahren“ überschrieben

Die Flötistin eröffnete mit der „Allemande“ aus J. S. Bachs Partita a-moll für Flöte Solo, 47 Takte mit perlenden Sechzehntel-Noten. Da brauchte es guten Umgang mit der Atemluft, um Struktur und Dynamik in Bachs Werk hörbar zu machen. Xueqing Wang ließ die Töne Gott sei Dank nicht zu schnell in die Kuppel der Kapelle strömen, sondern in angenehm ruhigem Fluss. Beim „Reigen seliger Geister“ von Gluck gesellte sich zu Wangs Flöte Robert Weinsheimer am Flügel als ausgezeichneter Begleiter.