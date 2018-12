Aufmacher Wochenende!: Silvester!

Das Silvesterfeuerwerk am Rheinufer gehört zu den Jahreshöhepunkten in Düsseldorf. Foto: dpa

Für viele Menschen ist Silvester der wichtigste Tag des Jahres. Endlich etwas Zeit, mal über das vergangene Jahr nachzudenken, sich über Gutes zu freuen und weniger Erfolgreiches abzuschließen – um sich dann auf das kommende Jahr zu freuen. Gefeiert wird traditionell mit Freunden, Familie und auch mit Fremden auf der Straße. Hier einige Tipps, mit denen Silvester und Neujahr gut geplant werden kann.

Museen Silvester sind in Düsseldorf alle Kulturinstitute geschlossen. Am Neujahrstag werden das Museum Kunstpalast, das NRW-Forum, Kunsthalle, Kunstverein und KIT sowie K20 und K21 der Kunstsammlung geöffnet sein.

Kinos Die Multiplexe Ufa am Hauptbahnhof, Cinestar in Oberkassel und UCI im Medienhafen zeigen heute über den Nachmittag noch die neuen Filme. Gegen 18 Uhr gehen die Lichter aus. Morgen laufen die Projektoren ab Mittag wieder auf Hochtouren.

Winterwelt auf dem Corneliusplatz Schön waren die Weihnachtsmärkte in der Düsseldorfer City! Aber bei aller Liebe: Die Buden haben seit gestern geschlossen. Ein Lichtblick für alle Winterbudeneisschlittschuhsüßigkeitenliebhaber gibt es aber noch: Die DEG-Winterwelt auf dem Corneliusplatz am Anfang der Kö bleibt uns bis zum 27. Januar erhalten. Heute ist die Eisfläche mit ihren Attraktionen bis 18 Uhr geöffnet, morgen können die Schlittschuhfreizeitkünstler von 11 bis 20 Uhr ihre Pirouetten drehen.

Riesenrad Das „Wheel of Vision“ dreht auch heute seine Runde über dem Burgplatz, und zwar von 11 bis 18 Uhr und dann noch einmal ab 20 Uhr. Glück hat, wer da einen Platz bekommt. Denn bis 0.30 Uhr werden die Gondeln in Betrieb sein – also auch, wenn das große Feuerwerk zu sehen ist. Und an Neujahr dreht sich das Riesenrad von 14 bis 19 Uhr.

Feiern in der Altstadt In der Silvesternacht sind Feuerwerkskörper in der Altstadt verboten. So soll die Zahl der Verletzungen und Gefährdungen von Menschen reduziert werden. Verboten sind zum Beispiel Raketen, Böller und Feuerwerksbatterien. Erlaubt bleibt dagegen ein sogenanntes Jugendfeuerwerk, etwa Wunderkerzen und Bodenfeuerwirbel – also Feuerwerkskörper, die ganzjährig und an Menschen ab 12 Jahren abgegeben werden dürfen. Das Feuerwerksverbot gilt von heute, 20 Uhr, bis morgen (Neujahr), 6 Uhr morgens. Es betrifft das Gebiet von der Ratinger Straße im Norden, der Heinrich-Heine-Allee im Osten, der Flinger Straße und dem Gebiet um den Alten Hafen im Süden und dem Rhein im Westen.