Vorschau auf den Dortmund-“Tatort“ : Sex, Lügen und prekäre Videos

Das kann ja was werden: Faber und Bönisch bei einem „Pick-up Artist“-Seminar. Foto: WDR/Zeitsprung pictures/Thomas K

Dortmund Die Dortmunder Kommissare Faber und Bönisch suchen den Mörder eines jungen Polizisten. Bis zum furiosen „Finale“ hält Masken viele Überraschungen bereit.

Regisseurin Ayse Polat und den Autoren Arnd Mayer und Claudia Matschulla ist ein guter Krimi gelungen, der seine Spannung bis zum Schluss hält. Nach und nach legen die Beteiligten ihre Masken ab, die Handlung nimmt gleich mehrere überraschende Wendungen. Die Dialoge zwischen Bönisch und Faber sind wie immer trocken und amüsant. Auf die auch für den Zuschauer anstrengenden Streitereien auf dem Präsidium wird in dieser Folge weitgehend verzichtet. Die neue Ermittlerin Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) hält sich in „Masken“ noch etwas im Hintergrund, passt aber gut ins Team, auch weil sie einen Gegenpol zum sehr sachlichen und energischen Kollegen Jan Pawlak (Rick Okon) bildet.

Ein wenig länglich geraten sind vielleicht die Szenen im Seminar für „Pick-up Artists“, in das sich Faber undercover einschleust. Dort führt ein schmieriger Zahnarzt (toll gespielt von Simon Böer) das Wort und erklärt den angeblich eingeschüchterten Männern, was die Frauen heute wirklich wollen. Gesagt bekommen, wo es langgeht nämlich. Für richtige „Tatort“-Fans ist das Thema leider nicht neu. Erst im Frühjahr wurden diese mehr als fragwürdigen Seminare in der Folge „Borowski und die Angst der weißen Männer“ ausgiebig behandelt. Immerhin nimmt Bönisch dem Zahnarzt kurze Zeit später im Parkhaus gekonnt die Luft aus den Segeln.