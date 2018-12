Gastrotipps: Hier wird Silvester für Sie gekocht

Asiatische Speisen gibt es an Silvester im King Fusion. Auch in anderen Restaurants wird gefeiert. Foto: Anne Orthen (ort)/Orthen, Anne (ort)

Den letzten Abend des Jahres feiern viele Menschen mit Freunden in Restaurants. Hier einige Tipps für Lokale mit noch freien Plätzen.

Im Weinhaus Tante Anna In dem Restaurant an der Andreasstraße wird seit fast 200 Jahren Silvester gefeiert. Die Gastgeber Barbara Oxenfort und Tobias Ludowigs sowie Küchenchef Simon Nauels bieten auch in diesem Jahr ein besonderes Menü an. Zum Preis von 110 Euro inklusive einem Riesling Sekt als Aperitif werden fünf Gänge aufgetischt, darunter eine Waldpilzessenz, Tatar und Gebackenes von der blauen Garnele in Safranjus, Rinderfilet mit Petersiliencreme und Schokoladenkrapfen mit Pflaumeneis.