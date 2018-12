Geisel: Ein Neujahrs-Video vom Oberbürgermeister

Düsseldorf In einem persönlichen Jahresrückblick hat Oberbürgermeister Thomas Geisel eine positive Bilanz des Jahres 2018 gezogen.

(RP) In seinem Jahresrückblick hat OB Thomas Geisel eine positive Bilanz des Jahres 2018 gezogen. Er sieht gute Fortschritte in den Projekten der Landeshauptstadt, darunter Schul- und Wohnungsbau. Die Weiterentwicklung der Stadt sei auf einen guten Weg gebracht worden. Geisel hat seine Bilanz in einem Video auf der Eisbahn der DEG-Winterwelt an der Kö gezogen auf der Homepage der Stadt und in den sozialen Netzwerken veröffentlicht. „Natürlich war der Aufstieg der Fortuna das Highlight“, sagt Geisel, ebenso die Entwicklung der DEG und die Vergabe als Spielort der EM 2024.