Zwischen Weihnachten und Silvester: Das können Sie jetzt in Düsseldorf unternehmen

Das können Sie jetzt in Düsseldorf unternehmen

Düsseldorf Zwischen den Feiertagen haben Kulturinstitute, Eishallen und Schwimmbäder die meiste Zeit geöffnet. Unsere Tipps für die freie Zeit.

Wer die Weihnachtstage ausschließlich auf dem Sofa verbracht hat, nur wartend auf das nächste üppige Festessen, hat in den kommenden Tagen mehr als genug Gründe, um mal wieder einen Fuß vor die Tür zu setzen.

Auch an den wenigen restlichen Tagen des Jahres 2018 gibt es in Düsseldorf viel zu sehen und zu erleben. Wir geben Ihnen einen Überblick, wann welche Einrichtungen geöffnet haben und was für Veranstaltungen sie zusätzlich anbieten.