Möbel mit Schönheitsfehlern: Mr. Shabby Chic hat Marktlücke erkannt

In der Möbel-Galerie von Helmut Koch taucht man ein in eine Welt, die wie Zuckerwatte aussieht. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Friedrichstadt In der Werkstatt von Helmut Koch verwandeln sich alte Holz-Möbel in trendige, romantische Möbel im Vintage- und Shabby-Chic-Stil.

Im Showroom von Helmut sieht es aus, als ob man durch Zuckerwatte spazieren würde. Es ist eine Welt fast ganz in Rosa und Weiß. Überall sind Küchen- und Kleiderschränke und Wohnraumaccessoires in diesen Farben oder auch mal in mintgrün. 47 Jahre wühlte sich Helmut Koch durch Versicherungsunterlagen: Er arbeitete für ein großes Versicherungsunternehmen im Innen- und Außendienst, machte sich auch selbständig: Dabei lernte der 66-Jährige nicht nur viele Menschen kennen, sondern auch viele Wohnwelten. Er und seine Frau verliebten sich schon vor vielen Jahren in den sogenannten Shabby-Chic- und Vintage-Stil, bei dem alte Möbel aufbereitet werden und dann wieder auf „Alt“ gemacht werden, also Gebrauchsspuren bekommen „Kratzer machen den Charme erst aus“, findet er.

„Vor ein paar Jahren haben meine Frau und ich überlegt, dass wir die Marktlücke nutzen und uns ein zweites Standbein in dieser Branche aufbauen sollten“, sagt Koch. Voriges Jahr ging er als Versicherungsexperte in Rente, sein Geschäft „Sündenherz“ ist seitdem sein erstes Standbein. Unter dem Namen Sündenherz betreibt er den gut 85 Quadratmeter großen Showroom an der Oberbilker Allee 33 und einen Online-Verkauf (etwa über das US-amerikanische Portal Etsy). In seiner Werkstatt arbeitet er mit seiner Frau immer Hand in Hand. 80 bis 120 Jahre alte Möbel, die er mehrmals im Jahr mit seiner Frau vor allem aus Frankreich nach Düsseldorf bringt, bearbeitet er dann. Dann wird abgeschliffen, bekommen die Möbel mit Kreidefarbe den typischen Romantik-Look in Rosa und Weiß und mit Kratzern, denn das Holz wird nach dem Streichen wieder abgeschliffen.