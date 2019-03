Übung im Aaper Wald: Das passiert, falls die Schweinepest nach Düsseldorf kommt

Düsseldorf Seit 2018 gibt es Fälle der Afrikanischen Schweinepest in Belgien. Auch in Deutschland muss mit einem Ausbruch gerechnet werden. Die Einsatzkräfte probten nun für den Ernstfall.

Ein Dutzend Männer in türkisfarbenen Schutzanzügen läuft still durch den Aper Wald. Im Nieselregen tragen sie fellüberzogene Baumstämme in weißen Plastikplanen durchs Gestrüpp, packen sie in große Container, schließen die große Klappe, besprühen die Kanten mit einer durchsichtigen Flüssigkeit.