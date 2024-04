An der Kö Düsseldorf 3,3 Millionen Beute bei Überfall auf Juwelier – Angeklagter schweigt

Düsseldorf · Bei dem Überfall im Dezember 2020 rammten die Täter mit einem Opel die Schaufensterscheibe eines Juwelier-Geschäfts in der Nähe der Kö. Die Beute wurde in Serbien sichergestellt, einer der Täter in Berlin verhaftet.

25.04.2024 , 13:52 Uhr

Juwelier auf der Kö in Düsseldorf überfallen 18 Bilder Foto: Gerhard Berger

Von Wulf Kannegießer