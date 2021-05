Ranking für NRW : Düsseldorf ist die Großstadt mit den meisten Einkommensmillionären

Düsseldorf Klar, wenn es um Millionärsrankings geht, dann kommt man an Düsseldorfs Nachbarstadt Meerbusch nicht vorbei. Die Landeshauptstadt ist in der aktuellen NRW-Liste mit Einkommensmillionären aber immerhin die erste Großstadt.

Die Zahl der Einkommensmillionäre in Nordrhein-Westfalen steigt. Wie das Statistische Landesamt am Montag unter Berufung auf die neuesten vorliegenden Zahlen der Einkommenssteuer-Statistik mitteilte, lebten im Jahr 2017 im bevölkerungsreichsten Bundesland insgesamt 5637 Einkommensmillionäre - viel davon auch in Düsseldorf.