Bilanz des Pilotprojekts : Fast 160 Taser-Einsätze in fünf NRW-Großstädten

Fast 160 Taser-Einsätze in fünf NRW-Großstädten

Düsseldorf In NRW kam der Taser nach Einführung fast 160 Mal zum Einsatz. Das Innenministerium wertet das Projekt als Erfolg. Für den Einsatz soll noch mehr Geld fließen.

Die Polizei hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres in Nordrhein-Westfalen fast 160 Mal ihre neuen sogenannten Taser eingesetzt. Die Distanz-Elektroschocker wurden in fünf Polizeibehörden getestet. Das NRW-Innenministerium hatte das Pilotprojekt als Erfolg gewertet. Inzwischen hat der Landtag die Ausrüstung weiterer Polizeibehörden mit den Geräten beschlossen und dafür 4,5 Millionen Euro genehmigt.