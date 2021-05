Kunst in Düsseldorf : Standort für Kratz-Statue „Die Sonnenanbeterin“ gesucht

Der Bronzeabdruck der „Sonnenanbeterin“ von Max Kratz ist 2,10 Meter lang und 1,10 Meter breit. Foto: privat

Stadtbezirk 7 Die Max-Kratz-Stiftung hat einen Bronzeabdruck der Skulptur anfertigen lassen und will das Kunstwerk der Stadt als Dauerleihgabe zur Verfügung stellen. Favorisierter Standort ist der Ostpark.

Professor Max Kratz wäre in diesem Monat 100 Jahre alt geworden. Der Bildhauer ist durch seine zahlreichen Skulpturen im öffentlichen Raum bekannt, die man in Düsseldorf und den umliegenden Städten finden kann. Anlässlich des Geburtstages hat sich der Vorstand der Max-Kratz-Stiftung bereiterklärt, eine seiner Arbeiten („Die Sonnenanbeterin“) in Bronze gießen zu lassen. Und die Stiftung möchte diesen Abguss nun gerne der Stadt als Dauerleihgabe zur Verfügung stellen. Die Platzierung sollte an einer der Öffentlichkeit zugänglichen Stelle für ein breites Publikum sichtbar sein.

Viele Düsseldorfer kennen die Kunstwerke von Kratz, so etwa die Türgriffe an der alten Kämmerei, die Türgriffe am Rathaus, den hochaufragender Pylon mit dem Spitznamen Radschläger (1962) vor dem Flughafen Düsseldorf oder auch den Salinenbrunnen (1965) auf dem alten Schadowplatz, der noch immer einen neuen Standort sucht. Der gebürtige Remscheider studierte an der Düsseldorfer Kunstakademie und arbeitete ab 1950 als freischaffender Künstler. 1970 wurde er als Dozent für Bildhauerei an die Folkwang-Hochschule Essen berufen, drei Jahre später wechselte er als Professor an die Gesamthochschule Essen, wo er bis 1985 lehrte.

Zuletzt lebte und arbeitete Max Kratz in Gerresheim an der Friedingstraße. Aus diesem Grund haben sowohl FDP als auch CDU in der Bezirksvertretung 7 beantragt, einen Standort im Stadtbezirk 7 zu suchen. Während die CDU ganz klar den denkmalgeschützten Bereich des Ostparks nahe seiner künstlerischen Arbeitsstätten favorisiert, haben die Liberalen gleich mehrere Orte im Auge: den südwestlichen Teil des Dreherparks, den Grünzug Am Wallgraben Höhe Hausnummer 30, den Grünzug an der Düssel zwischen Schleizer und Weimarer Weg, den Grünzug Gutenbergstraße in Höhe der Einfahrt Böcklinstraße sowie die Wiese Limburg-/Altenbergstraße.